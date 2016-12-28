Восьмиклассник прикуривал от кипятильника и едва не лишился глаз

Мальчика госпитализировали с сильными ожогами

Накануне в Ленобласти госпитализировали в тяжелом состоянии 14-летнего подростка, ученика восьмого класса. Как стало известно, его перевезли из Всеволожской больницы в Ленинградскую областную детскую клиническую больницу. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Известно, что у мальчика диагностирована контузия глазного яблока, ожоги роговицы, все тяжелой степени. Врачи пытаются спасти школьнику глаз.

Мать мальчика сообщила, при каких обстоятельствах подросток получил такую травму. Как сообщается, инцидент произошел в поселке имени Морозова. 14-летний школьник сидел в сарае и решил закурить. Не имея зажигалки, подросток включил в сеть кипятильник и поднес его к сигарете, которую держал во рту. Кипятильник взорвался. Мальчик сильно пострадал.

Видео: архив