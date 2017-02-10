Юный иностранец ограбил 12-летнего ребенка на улице Правды

Правоохранители подозревают 15-летнего подростка в ограблении своего младшего сверстника. Юноша является гражданином сопредельного государства.

В Северной столице правоохранительные органы расследуют ограбление 12-летнего школьника. Мальчика оставили без ценностей во дворе дома 3 на улице Правды. Неизвестный напал на ребенка еще в Рождество, 7 января.

Служители закона установили подробности инцидента и смогли вычислить подозреваемого. Накануне его задержали. Возможным грабителем считают 15-летнего подростка. Мальчик приехал в Россию из сопредельного государства. Тут он учится в школе в восьмом классе.

Возбуждено уголовное дело за грабеж. Расследование продолжается. Юного злоумышленника ждет наказание.

Накануне также полиция Петербурга поймала кладбищенских воров, снимавших медные оградки. Двое молодых людей обобрали около двух сотен могил. При этом они не заботились о том, что портят памятники. Правоохранители остановили их машину около кладбища, так как увидели оградки на крыше в багажнике.