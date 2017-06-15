Воронежские подростки устроили опасные забавы на проезжей части

В сети появилось видео игры в "козла" на пешеходном переходе в Воронеже

Накануне вечером, 14 июня, в популярной сети ВКонтакте в одном из сообществ города Воронеж появилось видео с играми подростков на пешеходном переходе.

Подростки необычным способом пересекли проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. Ребята играли в "козла". Один из участников сообщил, что ничего опасного здесь не видит, они просто хотели поднять настроение водителям.

Под размещенным видео разгорелась нешуточная дискуссия. Многие пользователи негативно отнеслись к такого рода забавам на проезжей части, аргументируя тем, что проезжая часть, а тем более в темное время суток, место повышенной опасности, а не место для игр и развлечений.

Но нашлись и защитники подростков, которые утверждают, что ребята пересекли проезжую часть по переходу и на "зеленый". Каким образом пересекли - уже не важно.

Под видео более 200 комментариев, которое посмотрели более 30 тысяч раз.

Видео: ВК, Типичный Воронеж(Максим Самохвалов)