Из квартиры в Приморском районе грабители вынесли деньги, золото и оружие

В Северной столицы ограблена квартира: добра вынесли на 850 тыс. руб.

Недавно 43-летнего мужчину и его жену обворовали на приличную сумму денег. Из квартиры на Комендантском проспекте домушники вынесли драгоценные украшения, деньги и пистолет. По словам заявителя, общий ущерб превышает 850 тыс. руб. Мужчина также уточнил, что оружие принадлежало его жене.



В правоохранительные органы потерпевший обратился 20 декабря. Он написал заявление о краже. В данный момент, сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося: опрашивают свидетелей, ищут подозреваемых. В ближайшем будущем будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу.



Правоохранители также предупреждают граждан во избежание непредвиденных случаев мошенничества быть крайне осмотрительными и внимательными, не распространять информацию о своих доходах и сбережениях. Пожилым людям настоятельно рекомендуют не открывать дверь незнакомцам, а также не доверять безоговорочно их словам. Поскольку ранее мы писали, что В Петроградском районе 84-летнюю старушку обокрали на 100 тыс. руб.

Видео: youtube, Анастасия Карпова