Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Вчера, 12:31
0
Ustsova
1230
Код вставки плеера

Из квартиры в Приморском районе грабители вынесли деньги, золото и оружие

0
 
 

В Северной столицы ограблена квартира: добра вынесли на 850 тыс. руб.

Недавно 43-летнего мужчину и его жену обворовали на приличную сумму денег. Из квартиры на Комендантском проспекте домушники вынесли драгоценные украшения, деньги и пистолет. По словам заявителя, общий ущерб превышает 850 тыс. руб. Мужчина также уточнил, что оружие принадлежало его жене.


В правоохранительные органы потерпевший обратился 20 декабря. Он написал заявление о краже. В данный момент, сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося: опрашивают свидетелей, ищут подозреваемых. В ближайшем будущем будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу.


Правоохранители также предупреждают граждан во избежание непредвиденных случаев мошенничества быть крайне осмотрительными и внимательными, не распространять информацию о своих доходах и сбережениях. Пожилым людям настоятельно рекомендуют не открывать дверь незнакомцам, а также не доверять безоговорочно их словам. Поскольку ранее мы писали, что В Петроградском районе 84-летнюю старушку обокрали на 100 тыс. руб.

Видео: youtube,  Анастасия Карпова

Теги: воры , вынесли деньги и драгоценности , комендантский проспект , кража , новости санкт петербурга , обворовали квартиру
Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5