Пожилого петербуржца заставили смотреть на ограбление собственной квартиры

96-ти летнего уроженца Петрограда обмотали скотчем и заставили смотреть на ограбление собственной квартиры. Пожилой мужчина смог описать полиции приметы преступников. Ведется следствие.

По данным "Фонтанки", нападение произошло 8 июня, около половины второго дня. Пенсионер собирался выйти из квартиры на проспекте Народного Ополчения, однако в коридоре его поджидал неприятный сюрприз. Пожилого уроженца Петрограда 1920 года рождения злоумышленники затолкали в квартиру и связали липкой лентой.



Обездвиженному хозяину пришлось наблюдать, как злоумышленники выносят из квартиры все ценное. Что именно и на какую сумму – устанавливает полиция.



Позже сотрудникам правоохранительных органов пенсионер рассказал, что грабителям на вид было около 30-35 лет, оба – в тёмном, у одного из них была припасена вместительная спортивная сумка и пакет.