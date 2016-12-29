Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 14:13
0
Moulin_
89
Код вставки плеера

Вор в чёрном трико унёс коньяк и конфеты со склада на Ланском

0
 
 

Мужчина вскрыл магазин и вынес со склада продукты

Ранним вечером 6 января, около половины шестого часа вечера, неизвестный злоумышленник вскрыл дверь склада продуктового магазина, расположенного на Ланском шоссе, и вынес оттуда все, что смогло уместиться в руках – а именно 4 коробки конфет, две  упаковки пива и ящик коньяка.

О краже в отделение полиции Приморского района Петербурга заявила заместитель директора торговой точки. По ее заявлению в магазин приехали оперативные сотрудники. Среди прочего они изъяли с места происшествия записи с камеры видеонаблюдения.

На записи с видеокамеры видно, как высокий молодой мужчина в куртке с капюшоном, одетый в черное трико, рывком выламывает дверь, после чего трижды заходит на склад и выносит товар. Похищенное злоумышленник погрузил в автомобиль и скрылся.

Видео: архив 

Теги: дикси , кража , ланское шоссе , ограбление , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Смотрите также

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5