Воры проломили пол в банке, но испугались сигнализации и ушли с пустыми руками

В Петербурге несколько грабителей тщательно готовила ограбление, но убежали из банка после того, как сработала сигнализация. Предварительно, они так ничего и не забрали из хранилища.

В Красногвардейском районе прошло неудачное ограбление банка. В понедельник, 12 июня, в полицию обратился топ-менеджер финансовой организации. Около 20.20 в филиале "Уралсиба" на Пискаревском проспекте один из сотрудников заметил дырку в полу в сейфовой комнате.

Как стало известно "Фонтанке", в праздничный день грабители проломили пол из подвала. Предположительно, они пользовались домкратом. Кажется, воры не предусмотрели сигнализацию и сбежали с места преступления, так ничего и не взяв.

Правоохранители осмотрели место преступления и прилегающий подвал. Преступники тщательно готовились к ограблению. За несколько дней до дня Х они сменили замок на двери в подвал. Почему они не предусмотрели в своем плане сигнализацию – остается загадкой. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу.