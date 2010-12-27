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Вооруженный мачете мужчина ранил трех человек в Италии
Сегодня, 0:24
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Sheker
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Вооруженный мачете мужчина ранил трех человек в Италии

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Мужчина, вооруженный мачете, напал на троих молодых людей в курортном городке Марина-ди-Масса в итальянском регионе Тоскана

     Вооруженный мачете итальянец сегодня напал на троих парней на курорте в провинции Тоскана. Выяснилось, что кто-то из них обвинил 40-летнего мужчину в умышленной порче автомобиля. В ответ на обвинения он набросился на обидчиков с ножом. 

Пострадавшие получили незначительные ранения, но один был отправлен в больницу на осмотр. Полиция арестовала нападавшего. В рюкзаке злоумышленника было найдено три больших ножа и один перочинный. В настоящее время полиция обыскивает его дом и устанавливает детали происшествия.

 

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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