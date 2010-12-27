Вооруженный мачете мужчина ранил трех человек в Италии

Мужчина, вооруженный мачете, напал на троих молодых людей в курортном городке Марина-ди-Масса в итальянском регионе Тоскана

Вооруженный мачете итальянец сегодня напал на троих парней на курорте в провинции Тоскана. Выяснилось, что кто-то из них обвинил 40-летнего мужчину в умышленной порче автомобиля. В ответ на обвинения он набросился на обидчиков с ножом.

Пострадавшие получили незначительные ранения, но один был отправлен в больницу на осмотр. Полиция арестовала нападавшего. В рюкзаке злоумышленника было найдено три больших ножа и один перочинный. В настоящее время полиция обыскивает его дом и устанавливает детали происшествия.