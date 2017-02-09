Голая Волочкова повалялась в сугробах Ленобласти

Балерина продолжает шокировать подписчиков обнаженными фото. На этот раз Анастасия Волочкова без одежды понежилась на снегу в Приозерском районе, несмотря на 15-градусный мороз.

Несколько дней назад известная танцовщица поразила фанатов морозостойкостью. Анастасия опубликовала в своем инстаграме очередное голое фото, правда на этот раз не из жарких стран. На снимке обнаженная балерина нежится на снегу. Конечно, на Волочковой виднеется нечто кислотного цвета, напоминающее бикини. Но, кто знает, что это на самом деле.

Единственное, за что переживают поклонники, не заболела ли звезда после такой фотосессии. Ведь в Петербурге за последнее время резко похолодало: столбик термометра опустился ниже 15 градусов. Но, видимо, балерину это не волнует. После теплой баньки, только в снег, плашмя.

Впрочем, Волочкова эротическими снимками частенько радует публику: то в сауне лишь веником прикроется, то на Мальдивах – камушками. Может быть, девушке пора уже сняться для мужского журнала?

Ранее мы сообщали, что голая Ольга Бузова вновь эпатирует публику. Девушка поделилась с подписчиками снимком своей обнаженной попы.

Видео и фотографии: инстаграм Анастасии Волочковой