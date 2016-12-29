Появилось видео с презентации удлиненной версии кроссовера Volkswagen Tiguan

Поклонники машин охотятся за эксклюзивными фото и видео новой версии Volkswagen Tiguan. Удлиненная модель знаменитого кроссовера была представлена на выставке в Детройте.

В Сети появились первые кадры с новым удлиненным кроссовером Volkswagen Tiguan. Он был представлен 8 часов назад на автомобильной выставке в Детройте. Премьера стала одним из главных открытий автосалона и привлекла активное внимание журналистов, потенциальных покупателей и простых зевак. Многие из них и выложили в Сеть первые кадры с презентации Volkswagen Tiguan для 2017 года. Вниманию экспертов представили внедорожник оранжевого цвета под официальным названием Tiguan Allspace. Известно, что он длиннее своего предшественника на 215 мм. Автомобиль будет продаваться в США и Китае, а позже поступит и на европейский рынок. Официальные дилеры Volkswagen в России пока что молчат о возможной продаже одного из главных хитов года на отечественном автомобильном рынке.

Известно, что Tiguan Allspace также серьезно увеличил колесную базу и объем багажника. Кроме того, улучшилась и отдала бензиновых двигателей и дизельных моторов. Критики встретили новый Tiguan c умеренным оптимизмом.

Видео и фото: autosymas, memo_lira_com, Instagram