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Алиса Вокс нашла идеальный подарок для сильного пола на 23

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На открытии G Bar певица поговорила с нашими корреспондентами не только о такой важной для всех девочек проблеме - индустрии красоты, но и о еще одной первостепенной для женщин теме – мужчинах.

Недавно певица презентовала свой первый сольный альбом в ресторане Wcorner, и в нем, конечно же, не обошлось без композиций о любви к нашим вторым половинам. Именно свой чувственный и проникновенный голос бывшая солистка Ленинграда, а ныне - сольная артистка, подарит всем пришедшим на ее концерт мужчинам:

«Дорогой наш сильный пол, я поздравляю вас с 23 февраля, и конечно, приглашаю вас на мой сольный концерт в клубе «Космонавт», это будет самый лучший мой вам подарок!» - говорит Алиса, и слыша ее выступление на презентации - с ней трудно поспорить.

Видео: PiterTV

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Категории: Лента новостей Новости СПб Новости шоу-бизнеса Новости шоу-бизнеса России

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