Воинская награда орден Красной звезды должна продолжать свое существование

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов планирует подготовить обращение в комиссию при Президенте Российской Федерации по государственным наградам с просьбой рассмотреть возможность восстановления ордена Красной звезды. Данная инициатива поступила к сенатору от одной из ветеранских организаций Санкт-Петербурга.

По мнению Андрея Кутепова, восстановление награды позволит укрепить единство и непрерывность славной воинской истории нашей страны. Сенатор напоминает, что орден Красной Звезды на протяжении более чем 60 лет был главной наградой, вручавшейся исключительно за заслуги в деле обороны и обеспечении государственной безопасности.

За время Великой Отечественной войны орденом Красной Звезды было награждено более 2 млн. 860 тысяч человек, свыше полутора тысяч воинских частей Советской армии и ВМФ. За это время орден Красной Звезды из почётной воинской награды стал значимой частью культуры, знаком доблести и славы народа-победителя, напоминает сенатор.

В 90-е годы частично была восстановлена историческая справедливость, государство возродило награды Российской Империи. В то же время исчезли значимые ордена советского периода. Для сохранения памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне и о решающей роли нашей страны в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне такая значимая воинская награда как орден Красной Звезды должна продолжать своё существования, убеждён Андрей Кутепов.

История ордена Красной Звезды - это история боевых подвигов нашей страны и, безусловно, она заслуживает продолжения. Сегодня Россия по праву гордится своей армией и флотом. Обратившиеся ко мне с инициативой о возрождении ордена ветераны Великой Отечественной войны с уважением говорят о нынешних защитниках России. Такая общая награда, как Орден Красной Звезды у представителей разных поколений будет еще одним свидетельством сохранения преемственности традиций служения Отечеству и единства нашего народа, уверен сенатор.