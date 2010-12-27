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Воевавшего в Донбассе британца суд осудил на пять лет тюрьмы
Вчера, 22:40
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Sheker
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Воевавшего в Донбассе британца суд осудил на пять лет тюрьмы

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Пять лет и четыре месяца тюрьмы получил 41-летний британец Бенджамин Стимсон

      Суд Манчестера приговорил его пяти годам и четырем месяцам тюрьмы. Сам Стимсон отрицал непосредственное участие в боевых действиях. Судья уточнил, что приговаривает 41-летнего Бенджамина Стимсона к восьми годам заключения, но вычитает треть за признание вины. Суд не нашел доказательств его непосредственного участия в вооруженном конфликте. 

Стимсон служил в ополчении самопровозглашенных республик Донбасса и называл себя "солдатом Новороссии". На Украину он подался, так как не видел дома никаких перспектив, на тот момент просидев без работы полтора года.

Британец попал на Донбасс, где присоединился к ополченцам, через Москву в августе 2015 года. В ноябре того же года он вернулся на родину, однако сразу после прилета в аэропорту Манчестера его арестовали. С сентября 2016 года Стимсон находился под стражей, тогда же ему и предъявили официальные обвинения.

 

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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