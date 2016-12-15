Ужасающее видео из Татарстана: на Волге бушевал смерч

В нескольких районах Республики сильный ветер повалил деревья и снес кровли домов. Шокированные очевидцы запечатлели на видео буйство стихии.

В минувшее воскресенье, 2 июля, в Татарстан пришла непогода. Над Волгой поднялся смерч. Инцидент произошел ближе к вечеру в Верхнеуслонском районе. Шокированные происходящим очевидцы запечатлели буйство стихии на видео.

На кадрах можно заметить, что небо заволокло серыми тучами. А прямо над рекой образовалась воронка.

Кроме того, уже известно, что сильный ветер в деревне Тогашево повалил деревья и повредил крыши нескольких домов и бань. Также непогода пришла в Приволжский район Казани.

В настоящее время экстренные службы устраняют разрушительные последствия урагана.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось опасное видео из Уфы: улицы города ушли под воду.



Видео: группа вконтакте "Интересный Ульяновск"