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Ужасающее видео из Татарстана: на Волге бушевал смерч

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В нескольких районах Республики сильный ветер повалил деревья и снес кровли домов. Шокированные очевидцы запечатлели на видео буйство стихии.

В минувшее воскресенье, 2 июля, в Татарстан пришла непогода. Над Волгой поднялся смерч. Инцидент произошел ближе к вечеру в Верхнеуслонском районе. Шокированные происходящим очевидцы запечатлели буйство стихии на видео.

На кадрах можно заметить, что небо заволокло серыми тучами. А прямо над рекой образовалась воронка.

Кроме того, уже известно, что сильный ветер в деревне Тогашево повалил деревья и повредил крыши нескольких домов и бань. Также непогода пришла в Приволжский район Казани.

В настоящее время экстренные службы устраняют разрушительные последствия урагана.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось опасное видео из Уфы: улицы города ушли под воду.
 

Видео: группа вконтакте "Интересный Ульяновск"

Теги: волга , новости казани , новости татарстана , появилось видео , смерч , смерч на волге
Категории: Новости России Лента новостей

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