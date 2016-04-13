Водонаева зовет красоток заняться спортом

Алена Водонаева решила всерьез заняться спортом.

Огромная грудь мешает звезде "Дома-2" Алене Водонаевой заниматься спортом. Девушка уже решилась пойти на уменьшение своих пышных прелестей. Красотка записалась к пластическому хирургу, чтобы сделать грудь на пару размеров поменьше. Об этом пишет издание Cosmopolitan. Свой материал журналисты сопровождают красочными фото брюнетки и двух ее больших (очень больших проблем). Не обошлось и без красочного комментария от самой звезды телевидения.

Всю жизнь мечтаю о маленькой груди. Недавно начала заниматься спортом, хотела и пробежки включить в график, да только очень тяжело бегать, когда у тебя грудь как два арбуза — сейчас у меня пятый размер. В тот момент, когда спорт вошел в мою жизнь, я осознала, как сильно хочу иметь нормальную человеческую грудь. Да и вообще после родов прошло уже пять с половиной лет, а именно после них я начала задумываться об операции, — рассказала она.