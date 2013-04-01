Водолазы обнаружили в Черном море новую группу обломков Ту-154

В Черном море найдена крупная группа фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение накануне. Часть обломков самолета уже извлечена на берег.

В Черном море продолжается операция по поиску обломков Ту-154, принадлежавшего Минобороны РФ. МЧС опубликовал отчет о работе, проведенной за последние часы. Известно, что за прошедшую ночь и утро спасатели установили локацию с группой обломков самолета. Известно, что они находятся в миле от берега на достаточно небольшой глубине. Фрагменты Ту-154 рассредоточены на расстоянии в 400 метров, большая часть находится на дне - на глубине в 25 метров. Впрочем, основной корпус самолета так и не найден. Водолазы осуществляют работы по подъему обломков на поверхность и транспортировке на землю. Часть фрагментов самолета уже передана экспертам: по ним знатоки авиации и силовики начнут определять возможные причины трагедии.

Заметим, что в районе катастрофы ведутся поиски "черных ящиков" самолета. Пока что они не найдены, однако в Минобороны РФ уже определили их примерное местоположение. Ранее мы писали: СМИ: Видео вспышки в небе не имеет отношения к крушению Ту-154 в Черном море

Видео: МЧС РФ