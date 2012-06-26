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Спасатели ищут в районе Орловского пруда пропавшего мальчика

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Десятилетний ребенок ушел из дома в воскресенье утром, до сих пор родители не знают где он. К поискам мальчика присоединились спасатели, которые при помощи спецтехники обследуют пруд.

Спасатели и полицейские ищут пропавшего 10-летнего мальчика около Орловского пруда в Стрельне. Ребенок ушел из дома в 11 утра в воскресенье, 29 января. Поиски мальчика начались спустя сутки после его исчезновения.

Поисковыми работами занимаются сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы. Специалисты обследуют Орловский парк и прилегающие территории. Для обследования пруда и парка используют беспилотник. Всего на поисках работают 17 человек.

Спасатели ищут в районе Орловского пруда пропавшего мальчика

В социальных сетях распространили описание ребенка. Мальчик ростом 140 сантиметров, обычного телосложения. Волосы темно-русые, глаза серо-голубые. На вид 10 лет. Ушел гулять в вязаной черно-зеленой шапке, болоньевой куртке черного цвета, спортивные штаны темно-синего цвета с двумя полосками и утепленные красные резиновые сапоги.

Фото: ВКонтакте

Видео: Youtube / Александр Крылов

Теги: водолазы , поиск , пропажа , ребенок , спасатели , стрельня
Категории: Происшествия

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