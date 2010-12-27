Водоканал запустили на очистных сооружениях австралийских раков с датчиками

Специалисты Водоканала в понедельник, 10 июля, заменили раков на Юго-Западных очистных сооружениях. Членистоногих с датчиками помогают проверять уровень очистки воды.

В понедельник, 10 июля, наконец-то произошла смена животных-биоиндикаторов на Юго-Западных очистных сооружениях Водоканала. Специалисты сменили российских узкопалых раков на австралийских краснопалых. Членистоногие занимаются контролем за качеством очищенной сточной воды. В теплое время на смену аборигенным представителям средней полосы приходят их коллеги из другого полушария.

Ученые учитывают за сердцебиением раков. Его удается замерить при помощи специальных датчиков. Установленных на панцирях животных. Узкопалых роков заменяют австралийскими, так как в теплое время температура сточных вод значительно нагревается. Это некомфортно для российских членистоногих.

Как уточнили в пресс-службе Водоканала, обычно замена раков происходит в мае. Но из-за холодной погоды это сделали только в начале июля. Всего на службе у Водоканала шесть раков. Если особи чувствуют себя хорошо после смены, то их оставляют на следующих сезон. Работа с животными-биоиндикаторами не отменяет сбор данных с приборов и лабораторного контроля качества воды.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"