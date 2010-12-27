"Водоканал" получит 800 млн. руб. на строительство на намыве Крестовского

Переустройством Приморского парка Победы займется "Водоканал". Кроме того, известно, что теперь комитет по строительству может выдавать аванс в размере 50% от суммы контракта.

Сегодня, 10 мая, на сайте "Смольного" появилось распоряжение губернатора, разрешающее комитету по строительству выдавать аванс в размере 50% от суммы сделки подрядчику. В настоящее время речь идет о контракте в 1,69 миллиардов рублей. Это говорит о том, что теперь "Водоканал" может получить почти 800 миллионов рублей на реализацию строительно-монтажных работ в Приморском парке Победы. Данную сумму денег можно будет потратить, в том числе, и на приобретение оборудования и материалов. Об этом сообщает Фонтанка.

Известно, что объект, который перешел в руки "Водоканала" от предыдущего подрядчика "Леокама", должен быть готов к 30 апреля 2018 года.

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Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"