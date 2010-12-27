Водоканал хочет рекультивировать полигон "Северный" и разбить там лес

В ГУП "Водоканал" сообщили. Что сейчас разработана техзадание на восстановление земель полигона. В конторе надеются, что в процессе работ лесной массив возникнет на территории накопителя.

"На сегодняшний день разработано техзадание на рекультивацию седьмого накопителя, окончание намечено на 2020 год", - рассказала директора департамента технологического развития и охраны окружающей среды Ирина Алексеева "Санкт-Петербург.ру".

В водоканале планируют после этого провести конкурс на рекультивацию полигона. Там наедятся, что за время работ на "Северном" начнет появляться лесной массив.

Пробные работы по восстановлению пройдут на накопителе №7. Если технология зарекомендует себя, то ее применят к остальной территории полигона. Когда завершится эксперимент также будут названы и приблизительные даты рекультивации всего "Северного".

В Водоканале также отметили, что большим прорывом в истории полигона стало строительство завода по сжиганию осадков. Уже в прошлом веке около 50% отходов сжигались, а не помещались в накопитель. А когда в 2007 году такое же производство построили на ССА на "Северный" совсем перестали свозить осадок. Однако у конторы осталась другая задача – переработать жидкий осадок до экологически безопасного состояния. А после заняться восстановлением территории полигонов до экологических норм.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге проверяют информацию об утечке газа с полигона Красный Бор.