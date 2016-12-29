Жители Шушар отомстили автохаму на Mercedes, размазав содержимое подгузника по машине

Неизвестный водитель на Mercedes оставил свою машину прямо на тротуаре в Шушарах. Это не понравилось местным жителям, и кто-то размазал по автомобилю содержимое детского подгузника.

Автомобилисты часто забывают о том, что в городе кроме них есть еще и пешеходы. В итоге машины часто перерождают путь горожанам: авто стоят около спусков для инвалидов, у въезда в школу или просто на тротуаре. В идеале при выявлении такого автохама нужно вызвать ГИБДД, чтобы они зафиксировали факт нарушения. Но часто люди берут правосудие в свои руки.

Один из народных мстителей наказал владельца Mercedes. Неизвестный водитель оставил свою иномарку в понедельник, 23 января, прямо на тротуаре в Шушарах. Это возмутило прохожих. В итоге один взялся мстить. Орудием наказания стал обычный мусорный пакет. Его поставили на капот машины. Но на этом воображение у борца за справедливость не закончилось. В пакете лежал использованный детский подгузник. В итоге его содержимое оказалось размазанным по водительскому стеклу. А сам предмет гигиены обмотан вокруг ручки двери.

Не известно, вызывали ли на место ГИБДД. Также пока не понятно, какая реакция будет у владельца иномарки. Но может эта неожиданность научит его выбрать место для парковки внимательнее.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург