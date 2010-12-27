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Из-за ремонта ограничат движение на съездах с ЗСД: схема объезда
Сегодня, 18:01
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Asyaromanenkova
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Из-за ремонта ограничат движение на съездах с ЗСД: схема объезда

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Водителей снова ждут платные пробки на ЗСД. На скоростном диаметре проводят ремонтные работы: из-за этого ограничат движение на съездах.

Пресс-служба "Магистрали Северной столицы" (оператор ЗСД) сообщает о перекрытии движения на съездах Западного скоростного диаметра. В десять вечера пятницы, 19 мая, для проезда закроют съезд на КАД в сторону Приморского шоссе.

Ремонтные работы продлятся все выходные. Откроют дорогу только в два часа дня воскресенья, 21 мая.

Но водителям предлагают альтернативный проезд. Представители оператора ЗСД предлагают, сначала съехать на кольцевую автодорогу и доехать до Комендантского проспекта. Там на развязке развернуться и вернуться КАД, но двигаться уже в сторону Приморского шоссе.

Сегодня Piter.tv сообщал сразу о нескольких ограничениях движения в разных частях города. Так, на время ПМЭФ Петербургское шоссе закроют для грузовиков. Кроме того Тучков мост снова будут закрывать по ночам для ремонта. А на Синопской набережной ограничат движение ночью с 18 на 19 мая.

Фото: Яндекс.Карты

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Теги: зсд , кад , новости питера , новости спб , ограничение движения , схема объезда
Категории: Новости СПб

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