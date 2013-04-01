Видео: Водителя выцарапывали из смятого авто после аварии в Невском районе

В Невском районе Петербурга внедорожник столкнулся с легковушкой

После страшной аварии, произошедшей в ночь на понедельник, 26 декабря 2016 года, водителя легкового автомобиля в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение одной из городских больниц.

Как сообщается, под утро невдалеке от улицы Крыленко на Октябрьской набережной на скорости столкнулись внедорожник и легковое авто. При столкновении Nissan Pajero перевернулся на левый бок, правая часть кузова разбита, у Daewoo Nexia почти не осталось живого места.

Свидетели аварии в сообществе spb_today пишут, что один из водителей, немолодой мужчина, мог быть нетрезв.

– Внедорожник смял легковушку. Водитель внедорожника в салат. Водителя легковушки увезли в реанимацию, состояние очень тяжелое. Больше постадавших вроде нет, – рассказал один из свидетелей происшествия в сообществе spb_today.

Информация о происшествии уточняется.

Видео: spb_today