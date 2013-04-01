Водителя пришлось вырезать из кабины после серьёзного ДТП на Васильевском острове

Сегодня, 25 декабря на Васильевском острове произошло курьёзное ДТП, в ходе которого одного из водителей зажало в автомобиле

Ситуация оказалась довольно драматичной и ироничной одновременно. Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, сегодня вечером на первой линии Васильевского острова возле дома №60 столкнулись два большегрузных автомобиля "КАМАЗ" — мусоровозы.

"На набережной Макарова, перед Тучковым мостом, – два мусоровоза в среднем ряду", – сообщили свидетели в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Позже поступило следующее сообщение о том, что "водителя из кабины вырезали и отвезли на "скорой", был жив. Здоровья ему. Там выскочила машина с правого ряда на мост. Грузовик стал оттормаживаться и неудачно"



Видео: Piter.TV

Фото: VK, ДТП и ЧП, Санкт-Петербург