На Луначарского водитель маршрутки протаранил припаркованные авто: его задержали со стрельбой

В Санкт-Петербурге сотрудник Росгвардии задержал неадекватного маршруточника.

В ночь на 27 апреля в Санкт-Петербурге произошла необычная погоня. Патрульная машина в 2 часа ночи заметила микроавтобус, который странно вел себя на дороге. Маршрутка пронеслась на "красный" светофор через проспект Художников на глазах у полицейских. Правоохранители бросились в погоню, однако водитель микроавтобуса попытался скрыться дворами. Во время своих гоночных маневров негодяй протаранил три припаркованных во дворах автомобиля: Renault, Citroen и ВАЗ. Об этом пишет "Фонтанка".

Уже на проспекте Луначарского микроавтобус врезался в очередное припаркованное транспортное средство. Его окружили правоохранители из двух полицейских автомобилей (на место ЧП прибыла подмога). Преступник попытался снова "дать по газам" но получил выстрел из пистолета по заднему колесу. Через несколько минут правонарушителя вытащили из маршрутки и задержали.

В ближайшее время его ждут следствие и суд. Возраст и национальность нарушителя не сообщаются.