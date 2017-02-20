Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 13:04
0
Ustsova
157
Код вставки плеера

У горе-контрабандиста не получилось ввезти в Петербург 7 айфонов и 28 комбинезонов

0
 
 

Жителя Северной столицы задержали на таможне. Товар изъяли, а в отношении мужчины возбудили административное дело.

Несколько дней назад на Торфяновке попался водителя "Мерседеса" из Петербурга, который хотел незаконно ввезти 7 смартфонов Apple и 28 детских комбинезонов из Финляндии. Горе-контрабандиста задержали на таможенном пункте, где сотрудники сделали рентген автомобиля и, проанализировав снимки, осмотрели машину. Кроме петербуржца в иномарке находились 7 человек.

У горе-контрабандиста не получилось ввезти в Петербург 7 айфонов и 28 комбинезонов

В ходе проведенного таможенниками комплекса мероприятий, сотрудники обнаружили незадекларированный товар, который мужчина ввозил для третьих лиц. Свою вину житель Северной столицы отрицать не стал. В отношении контрабандиста возбудили административное дело, весь товар изъяли. Об этом сообщает пресс-служба Выборгской таможни.

У горе-контрабандиста не получилось ввезти в Петербург 7 айфонов и 28 комбинезонов

Ранее мы писали, что таможенники изъяли в Кронштадте незаконные шубы на 800 тысяч.

У горе-контрабандиста не получилось ввезти в Петербург 7 айфонов и 28 комбинезонов

 Фотографии и видео: пресс-служба Выборгской таможни

Теги: конфискация товара , новости санкт петербурга , таможенники изъяли , таможня
Категории: Новости СПб Новости России Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5