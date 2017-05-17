Смертельное видео из Омска: пьяный лихач на внедорожнике протаранил "ВАЗ"

В Дружино трассу не поделили две легковушки. В результате крупного ДТП погиб человек.

В минувший вторник, 16 мая, в Омской области столкнулись два транспортных средства: внедорожник "Тагер" и "ВАЗ-2111". Инцидент произошел в одиннадцатом часу утра около дома №2 на Производственной улице в Дружино. После ДТП очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео последствия жуткой аварии.

Предположительно, 46-летний водитель кроссовера, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где на большой скорости протаранил отечественную легковушку. На кадрах можно заметить, что от удара "ВАЗ" буквально смяло.Также сильно пострадала передняя часть внедорожника.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что в результате крупной аварии на месте погиб водитель "одиннадцатой". Что касается виновника ДТП, то в отношении него возбуждены административные дела. В ближайшем будущем также будет решен вопрос об уголовном деле.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Москвы: легковушка протаранила будку охранника.



Видео: youtube, ЧП Омск