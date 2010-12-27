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Водитель выстрелил в пешехода на востоке Москвы
Сегодня, 1:19
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Sheker
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Водитель выстрелил в пешехода на востоке Москвы

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Водитель иномарки выстрелил из травматического пистолета в пешехода на востоке Москвы

  Сотрудники правоохранительных органов российской столицы разыскивают злоумышленника, который выстрелил в местного жителя из травматического пистолета. Об этом рассказали представители московского управления МВД Российской Федерации.

Вечером 15 июня в столичную полицию обратился мужчина, который сообщил, что в него стреляли.  По словам потерпевшего, у него произошел конфликт с водителем автомобиля Mercedes, в ходе которого автомобилист достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в своего оппонента. После этого злоумышленник уехал. По факту заявления москвича проводится доследственная проверка. 

 

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Категории: Лента новостей Новости России

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