Водитель выстрелил в пешехода на востоке Москвы

Водитель иномарки выстрелил из травматического пистолета в пешехода на востоке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов российской столицы разыскивают злоумышленника, который выстрелил в местного жителя из травматического пистолета. Об этом рассказали представители московского управления МВД Российской Федерации.

Вечером 15 июня в столичную полицию обратился мужчина, который сообщил, что в него стреляли. По словам потерпевшего, у него произошел конфликт с водителем автомобиля Mercedes, в ходе которого автомобилист достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в своего оппонента. После этого злоумышленник уехал. По факту заявления москвича проводится доследственная проверка.