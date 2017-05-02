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Видео из Челябинска: местный житель утопил внедорожник в реке

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Уралец решил прокатиться на "Ниве" по речке, однако не рассчитал силы своего автомобиля: машина застряла посреди водоема.

В минувшее воскресенье, 30 апреля, в Челябинской области местный житель утопил внедорожник в реке. Инцидент произошел под Златоустом. Очевидцам удалось запечатлеть происшествие на видео.

Предположительно, сначала неглубокую речку переехал вброд "УАЗ". Владелиц "Нивы" решил, что его внедорожник также способен преодолеть препятствие, поэтому он и начал движение. Однако "ВАЗ-2121" не "взял барьер" и застрял посреди реки.

К счастью, обошлось без трагических последствий. Водитель отечественной легковушки выбрался сам, а после вместе с товарищами вытащил и автомобиль.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Бурятии: мотоцикл протаранил легковушку. Водитель байка не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где на большой скорости врезался в кроссовер. Мотоциклиста с тяжелейшими травмами доставили в больницу.
 

Видео: youtube, Златоуст 4х4

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Категории: Лента новостей Новости России

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