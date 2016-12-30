Водитель перевернувшегося такси чудом выжил в аварии

Около часу ночи 3 января 2017 года у станции метро "Электросила" произошла серьезная авария. Там, по сообщениям очевидцев, не справился с управлением и перевернулся автомобиль такси.
Сообщалось, что таксист ехал в правом ряду по дороге, когда к нему в правый бок начал перестраиваться некий автомобилист из другого ряда. В попытке уйти от столкновения таксист потерял управление.
Практически неуправляемая машина проехала все полосы, сломала ограждение трамвайной выделенки, опрокинулась через крышу и легла на бок на рельсы. Пассажиров в такси, по счастью, не оказалось.
Как сообщается, водитель такси в аварии пострадал, но не сильно – он повредил руку.
Видео: архив