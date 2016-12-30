Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 13:17
0
Moulin_
0
Код вставки плеера

Водитель перевернувшегося такси чудом выжил в аварии

0
 
 

Очевидцы: на Московском перевернулся автомобиль такси

Около часу ночи 3 января 2017 года у станции метро "Электросила" произошла серьезная авария. Там, по сообщениям очевидцев, не справился с управлением и перевернулся автомобиль такси.

Сообщалось, что таксист ехал в правом ряду по дороге, когда к нему в правый бок начал перестраиваться некий автомобилист из другого ряда. В попытке уйти от столкновения таксист потерял управление.

Практически неуправляемая машина проехала все полосы, сломала ограждение трамвайной выделенки, опрокинулась через крышу и легла на бок на рельсы. Пассажиров в такси, по счастью, не оказалось.

Как сообщается, водитель такси в аварии пострадал, но не сильно – он повредил руку.
 
Видео: архив 

  

Теги: авария , дтп петербург , московское шоссе , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5