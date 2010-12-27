В Кемеровской области водитель-наркоман насмерть сбил велосипедиста

Водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения сбил велосипедиста

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области сообщает, авария произошла в микрорайоне «Технологический» в Белове. Водитель выехал на встречную полосу и сбил велосипедиста. Мужчина отлетел на 80 метров и скончался на месте. Водитель попытался скрыться с места ДТП и спрятался в кустах. Свидетели аварии вызвали «скорую» и полицию. Когда приехали сотрудники ГИБДД, водитель начал кричать и биться головой об землю. Была проведена медэкспертиза, подтвердившая что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам водитель признался, что курил «спайс» за несколько дней до происшествия.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Суд вынес решение взыскать с него штраф в пользу жены погибшего в размере 850 000 рублей. Кроме того, ему предстоит провести 4 года в колонии-поселении.