В Якутске водитель на иномарке остановил драку сбив обидчиков

В интернете появилось видео, снятое с двух ракурсов, в котором иномарка протаранила дерущихся, чтобы остановить их

В сети появилось видео драки и необычная ее развязка, снятое с двух разных ракурсов, из окна многоэтажного дома и прохожими с близкого расстояния.

Драка, по всей видимости, произошла накануне, 15 мая, на улице Курашова города Якутска. На опубликованных кадрах за одним молодым человеком гонятся трое. Догоняют его посреди проезжей части и начинают избивать. Один из прохожих с сумкой через плечо пытается остановить избиение, но безуспешно. Остальные немногочисленные прохожие и водители проезжающих мимо автомобилей остаются равнодушными к групповому избиению молодого парня.

В один из моментов драки в группу дерущихся, когда парень уже лежит на проезжей части, врезается "Тойота Пробокс". Обидчики удирают. Был сбит и прохожий с сумкой. Но претензий к водителю он не имел. Мужчина поднялся самостоятельно, отряхнулся и, прихрамывая, пошел дальше по своим делам. Пострадавшего водитель иномарки посадил в свою машину и увез с места происшествия.

Что послужило причиной жесткого избиения неизвестно. Полиция разбирается со случившимся.

Видео: YouTube/Лидия Иванова