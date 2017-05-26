После ДТП на Энтузиастов водитель получил битой в голову

Накануне вечером в одну из городских больниц госпитализировали молодого мужчину с серьезными травмами головы. Как стало известно, 28-летнего мужчину избили бейсбольной битой после дорожного происшествия.

По предварительным данным, причиной дорожного конфликта стала авария, произошедшая на проспекте Энтузиастов. Мужчина на своём «Мицубиши Лансер» схлестнулся с незнакомцами на ВАЗ-2114. Он запомнил даже госномер машины своих обидчиков.

Мужчины из «Лады» избили оппонента ногами и битой, а также разбили стёкла в его «Лансере». Биту они бросили на месте – полиция изъяла её как вещественное доказательство.

Молодой человек был госпитализирован с с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами лица. Врачи, оказав помощь, отпустили его на амбулаторное лечение.

Видео: архив