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После ДТП на Энтузиастов водитель получил битой в голову

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В Красногвардейском районе Петербурга мужчину сильно избили после дорожного происшествия

Накануне вечером в одну из городских больниц госпитализировали молодого мужчину с серьезными травмами головы. Как стало известно, 28-летнего мужчину избили бейсбольной битой после дорожного происшествия.

По предварительным данным, причиной дорожного конфликта стала авария, произошедшая на проспекте Энтузиастов. Мужчина на своём «Мицубиши Лансер» схлестнулся с незнакомцами на ВАЗ-2114. Он запомнил даже госномер машины своих обидчиков.

Мужчины из «Лады» избили оппонента ногами и битой, а также разбили стёкла в его «Лансере». Биту они бросили на месте – полиция изъяла её как вещественное доказательство.

Молодой человек был госпитализирован с с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами лица. Врачи, оказав помощь, отпустили его на амбулаторное лечение.

Видео: архив

 

Теги: авария , бейсбольная бита , дорожный конфликт , дтп , петербург , проспект энтузиастов
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия ДТП

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