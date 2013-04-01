Водитель - лихач прокатился по терминалу аэропорта в Казани

Пьяный водитель за рулем ВАЗ протаранил все ограждения и проехал сквозь здание аэропорта. Задержать его удалось у взлетно - посадочной полосы

Возмутительное происшествие в Казанском аэропорту произошло накануне, 21 декабря, в 23 часа.

Пьяный водитель, за рулем автомобиля ВАЗ 2115, уходя от погони полицейских, направил автомобиль в здание аэропорта. Легковушка протаранила шлагбаум, стенку терминала, витражи, систему отопления, стойки регистрации, различную мебель. Водитель проехал через кафе, зал ожидания, стойки регистрации и выехал через стеклянную стену в другом конце аэропорта. После чего врезался в остановку, где его и задержали сотрудники полиции.

Кроме всего прочего в машине были обнаружены пакетики с веществом похожим на наркотики. Материальный ущерб, причиненный аэропорту лихим водителем, составляет более 6 миллионов.

Видео: YouTube/inkazan.ru