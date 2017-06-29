Ужасающее видео из Бийска: легковушка задавила пешехода на "зебре"

В Алтайском крае женщина угодила под колеса автомобиля на пешеходном переходе. После столкновения пострадавшую отбросило на несколько метров вперед.

В минувшую среду, 28 июня, в Бийске трассу не поделили легковушка и пешеход. Инцидент произошел вечером на перекрестке Васильева – Липового. После столкновения шокированные очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшей. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах можно заметить, как молодая девушка переходит дорогу по "зебре". Неожиданно она оказывается под колесами автомобиля. Вероятно, водитель легковушки, который ехал на огромной скорости, либо не заметил пешехода, либо надеялся проскочить.

В результате аварии пострадавшая получила многочисленные травмы: ушибы и переломы. Ее в срочном порядке госпитализировали в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Орла: мотоциклист протаранил легковушку.



Видео: youtube, DIGIBI.RU