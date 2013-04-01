Водитель и ребенок пострадали в ДТП на Ярослава Гашека

Очевидцы выкладывают в сети фотографии с места аварии. Скорая помощь забрала пострадавших в больницу.

Серьезная авария произошла в понедельник, 26 декабря, на улице Ярослава Гашека. Около половины первого рядом с домом 26/1 на указанной улице столкнулись Peugeot и ВАЗ. Как предполагают очевидцы, отечественная машина хотела проскочить во двор перед иномаркой. Но не успел и произошел удар.

ДТП оказалось серьезным. Водителю ВАЗ потребовалась помощь медиков. Его увезли в больницу. Свидетели передают слова врачей, сто у него пролом груди. В Peugeot ехали трое детей-дошкольников. Один из них, предположительно, получил перелом челюсти. Подробностей о травмах пострадавших пока нет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург