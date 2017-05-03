Жуткое видео из Читы: на трассе перевернулась маршрутка с людьми

Водитель "ГАЗели" не справился с управлением и опрокинул автомобиль. В результате серьезной аварии пострадали несколько человек.

Сегодня днем, 3 мая, в Забайкалье перевернулась маршрутка. Инцидент произошел в Чите на Агинском тракте напротив магазина "Прораб" около двух часов. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось зафиксировать последствия крупной аварии на видео.

Предположительно, водитель габаритного транспортного средства не справился с управлением. Вследствие чего автомобиль перевернулся. На кадрах можно заметить, что "ГАЗель" лежит на боку посреди проезжей части. Из-за этого движение на данном участке затруднено.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия. Известно, что в аварии пострадали водитель и два пассажира. Их в срочном порядке доставили в больницу.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Челябинска: местный житель утопил внедорожник в реке.



Видео: группа вконтакте "Регион 75-Чита"