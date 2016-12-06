Водитель грузовика пытался наехать на группу детей в Бельгии

Психически неуравновешенный гражданин Германии пытался задавить группу детей, устроивших пикник в бельгийском парке. По данным полиции, ЧП произошло инцидент произошел на территории военного лагеря Эльзенборн, расположенного в заповедной зоне неподалеку от границы с Германией.
Спасла ребят молниеносная реакция учителя. Школьников оттеснили к забору, а затем и вовсе завели в здание под охрану военных. До этого он уже успел устроить несколько небольших аварий на территории лагеря. Злоумышленника задержали военные, находившиеся в этот момент на полигоне. Он помещен в психиатрическую клинику.