Водитель грузовика пытался наехать на группу детей в Бельгии

Несколько десятков школьников, которые после экскурсии по закрытому объекту отправились на пикник, чуть не стали жертвами агрессивного водителя за рулем грузовика

Психически неуравновешенный гражданин Германии пытался задавить группу детей, устроивших пикник в бельгийском парке. По данным полиции, ЧП произошло инцидент произошел на территории военного лагеря Эльзенборн, расположенного в заповедной зоне неподалеку от границы с Германией.

Спасла ребят молниеносная реакция учителя. Школьников оттеснили к забору, а затем и вовсе завели в здание под охрану военных. До этого он уже успел устроить несколько небольших аварий на территории лагеря. Злоумышленника задержали военные, находившиеся в этот момент на полигоне. Он помещен в психиатрическую клинику.