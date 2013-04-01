На Московском шоссе при столкновении легковушки с фурой погиб человек

В Тосненском районе ВАЗ-2107 протаранил грузовик. Водитель "Жигулей" скончался от полученных травм.

24 декабря в 22.20 "семерка" на полной скорости влетела в фуру. ДТП произошло недалеко от поселка Ульяновка на автодороги М-10. Водителя отечественного автомобиля буквально зажало в салоне. Удар пришелся на левую сторону "семерки". Свидетели происшествия вызвали спасателей. Когда службы прибыли на место дорожно-транспортного происшествия, они вытащили водителя легковушки. Им оказался 45-летний мужчина. Медикам не удалось спасти жизнь водителя, полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал



Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" спасательных служб на месте страшной аварии не было долгое время. На кадрах можно заметить, что "семерка" вишневого цвета стояла на середине дороги. Из салона "Жигулей" валил пар. Каким образом легковушка влетела в фуру – неизвестно. По одной из версий свидетелей происшествия, водитель ВАЗа просто не справился с управлением и подрезал грузовик. Стоит сказать, что погодные условия были плохими – моросил дождь. В данный момент причины аварии устанавливаются.



Спасательные службы предупреждают об опасности на дорогах и настоятельно рекомендуют соблюдать ПДД, не превышать скорость и быть предельно внимательными за рулем. Ранее мы писали, что грузовик насмерть задавил пешехода на зебре и скрылся.

Видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"