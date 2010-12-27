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Фото смертельного ДТП под Томском попали в сеть
Сегодня, 12:42
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Ustsova
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Фото смертельного ДТП под Томском попали в сеть

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Два грузовика и автобус не поделили трассу Новомихайловка – Итака. В результате жуткой аварии скончался один из водителей.

Накануне вечером, 21 февраля, в Томской области произошло тройное ДТП. Дорогу не поделили два грузовика и автобус. Инцидент случился около 18 часов 20 минут на втором километре трассы Новомихайловка – Итака.

водитель автобуса погиб в дтп с грузовиком на трассе в томской области

Предположительно, неопытный 20-летний водитель большегруза не справился с управлением и вылетел на встречку. На большой скорости он протаранил автобус, который, в свою очередь, отрикошетил на МАЗ. В результате мощного столкновения серьезные повреждения получил водитель ПАЗа. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и 59-летний мужчина скончался на месте. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы.

водитель автобуса погиб в дтп с грузовиком на трассе в томской области

На кадрах можно заметить, что от удара всю переднюю часть автобуса буквально снесло. Сзади ПАЗ также помят. У большегрузов треснуты лобовые стекла и виднеются характерные вмятины.

водитель автобуса погиб в дтп с грузовиком на трассе в томской области

В данный момент сотрудники дорожной полиции выясняют детали смертельного ДТП. Ранее мы сообщали, что видео массовой аварии, в которой пострадали 5 машин, попало в сеть.

водитель автобуса погиб в дтп с грузовиком на трассе в томской области

Фотографии: пресс-служба УМВД по Томской области

 

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Категории: Лента новостей Новости России

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