Инспектор ГИБДД со стрельбой пытался остановить нарушителя, а тот сбил его

Позже машину нарушители нашли рядом с домом на Ялтинской улице с пробитыми колесами. Самого водителя пока ищут.

Яростную погоню в духе голливудских фильмов устроили сотрудники ГИБДД и водитель Subaru Forester. В десятом часу вечера в понедельник, 26 декабря, иномарка на пересечении Кубинской и Благодатной улиц нарушила правила. Инспекторы заметили и попытались остановить нарушителя. Но тому. Кажется, было что скрывать. Поэтому контакту со служителями закона и штрафу он предпочел побег. Бойцы ГИБДД погнались за ним на служебном Ford Focus.

Долго убегать не получилось: нарушителя остановила пробка на пересечении Митрофаньевского шоссе и набережной Обводного канала. Но рано правоохранители радовались. Вместо остановки он решил поехать таранить инспекторов. Те были вынуждены стрелять, всего было произведено десять выстрелов. Но даже это не остановило нарушителя. В итоге он сбил одного из сотрудников ДПС. После чего скрылся с места преступления.

От выстрелов никто не пострадал. Информации о травмах инспектора нет, но, судя по всему, они были несущественными.

А уже в половине десятого машину лихача нашли около дома 4 на Ялтинской улице. Возможно, водитель бросил автомобиль из-за того, что все шины были пробиты. Самого водителя пока не нашли.