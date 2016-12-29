В Петербурге автохам на Porsche перегородил дорогу скорой с пожилой пациенткой

В сети появилось видео с наглым водителей Porsche Cayenne, который перегородил дорогу машине врачей и долго препирался с ними.

В сети появилось очередное видео с агрессивным водителем Porsche Cayenne. Мужчина так бросил свою иномарку, что перегородил дорогу. В результате по дороге не смогла проехать скорая помощь. Как владельца нашли и попросили убрать машину не известно, так как это осталось за кадром. Зато на камеру попали его угрозы и препинания со свидетелем и работниками скорой помощи.

Мужчина в коричневой куртке сначала грозит снимающему мужчине, что «он найдет его». Затем показывает неприличный жест рукой. Так как очевидец не переставал снимать, водитель пошел на него с угрожающим видом. Но ничего не произошло, так как из скорой кто-то крикнул, что сейчас вызовут полицию. Автохам не возражал против правоохранительных органов, однако предпочел сесть в машину и завести мотор. Перед этим он презрительно плюнул на асфальт рядом с каретой скорой помощи.

Автор видео также утверждает, что в это время врачи в больницу везли пожилую пациентку. Женщина нуждалась в экстренной медицинской помощи. О ее состоянии ничего не известно. Также как пока не понятно. Понесет ли водитель какое-то наказание. Ранее на водителя, который дрался с врачами, завели дело по серьезной статье.

Видео: Youtube / Роман Крылов