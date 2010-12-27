Трагедия под Тосно: грузовик протаранил внедорожник

В Ленобласти на большой скорости фургон врезался в легковушку. Водитель внедорожника скончался на месте.

Сегодня утром, 8 февраля, на трассе «Магистральная» в Тосненском районе грузовик протаранил ВАЗ-2131. Инцидент произошел в 09:50 на 104-м километре дороги.В результате столкновения водитель внедорожника получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался на месте.

Предположительно, 25-летний водитель грузовика на большой скорости влетел в отечественный автомобиль. Вероятно, молодой человек не справился с управлением. К сожалению, ДТП закончилось трагически. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. По какой причине виновник аварии допустил столкновение, предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее мы сообщали, что в массовое ДТП на ЗСД столкнулись, по меньшей мере, семь автомобилей, среди которых была карета скорой помощи. Один из водителей не справился с управлением и задел несколько машин. Так, например, у скорой вмят кузов.