Жуткое видео из Москвы: легковушка протаранила будку охранника

На МКАД иномарка на большой скорости врезалась в будку охранника возле "Крокус Сити". В результате погиб один человек.

Минувшей ночью, 17 мая, в Москве лихач на иномарке протаранил будку охранника. Инцидент произошел на 68-м километре Кольцевой дороги возле ТЦ "Крокус Сити". На место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы. Кроме того, последствия жуткой аварии удалось запечатлеть на видео. Об этом сообщает телеканал "360".

Предположительно, водитель легковушки не справился с управлением и на большой скорости протаранил будку охранника. На кадрах можно заметить, что от удара строение буквально разлетелось на щепки. Также серьезные повреждения получил автомобиль виновника ДТП.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что в результате катастрофы погиб охранник. Мужчина скончался на месте ДТП от полученных травм. Виновник аварии же отделался ссадинами и ушибами.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смертельное видео: трассу под Петербургом не поделили фура и легковушка.

Видео: Youtube. 360