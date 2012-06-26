Авария на Московском шоссе: один водитель погиб, второй попал в больницу

Ночью с понедельника на вторник в районе Ям-Ижоры произошло ЖТП с участием двух иномарок. В результате столкновения один человек погиб, еще один попал в больницу.

Поздно ночью во вторник. 31 января, на 675-ом километре Московского шоссе произошла авария. Столкнулись два автомобиля: KIA Rio и Toyota. ДТП произошло около часу ночи. В отделе пропаганды УГИБДД по городу и области не уточняют, при каких именно обстоятельствах произошла авария.

Известно, что в результате столкновения пострадали оба водителя иномарок. Травмы водителя KIA Rio оказались настолько серьезными, что он скончался. А второй участник ДТП находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Не исключено, что причиной аварии стал гололед. Из-за скачков температуры выпавший накануне снег подтаял, а затем замерз. Из-за этого дороги прекратились в каток. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

Сегодня стало известно о жутком инциденте в Рыбинске: при ДТП из скорой вылетел врач и оборудование. В результате аварии пострадали три человека. Автомобиль врачей ехал на вызов с мигалкой и спецсигналом на красный, а второй участник на зеленый. По правилам, надо было уступить дорогу скорой, однако этого не случилось. Произошло столкновение.