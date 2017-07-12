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Вода в Муринском ручье поржавела за один день

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Очевидны сообщили о том, что в правом притоке Охты за сутки поржавела вода.

Как сообщает "Фонтанка", очевидцы Калининского района заметили, что в Муринском ручье за сутки поржавела вода.

Очевидцы рассказали, что во вторник, 11 июля в воде появилось рыжее пятно, которое испачкало растущие рядом траву и камыши. На следующий же день вода стала полностью грязной и от нее начал исходить неприятный запах.

По словам очевидцев, в воду сливают отходы.

В департаменте Росприроднадзора по СЗФО рассказали, что не получали информации о загрязнении ручья и пообещали приехать на место и во всем разобраться.

Теги: новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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