Вода в Муринском ручье поржавела за один день

Очевидны сообщили о том, что в правом притоке Охты за сутки поржавела вода.

Как сообщает "Фонтанка", очевидцы Калининского района заметили, что в Муринском ручье за сутки поржавела вода.



Очевидцы рассказали, что во вторник, 11 июля в воде появилось рыжее пятно, которое испачкало растущие рядом траву и камыши. На следующий же день вода стала полностью грязной и от нее начал исходить неприятный запах.



По словам очевидцев, в воду сливают отходы.



В департаменте Росприроднадзора по СЗФО рассказали, что не получали информации о загрязнении ручья и пообещали приехать на место и во всем разобраться.