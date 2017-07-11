Во вторник в Петербурге впервые за лето будет жарко

Синоптики обещают во вторник в Петербурге жару до плюс 26 градусов‍

Синоптики пообещали, что во вторник, 11 июля 2017 года, в Петербурге будет по-настоящему жарко впервые за это лето. Ожидается, что в городе температура поднимется до +26 градусов. Осадков при этом не обещали.

По информации Гидрометцентра, столбик термометра поднимется до +26 градусов по Цельсию, а по области до +27, что может сделать 11 июля одним из самых жарких дней нынешнего лета в Петербурге.



Ветер сегодня будет слабым, его скорость не превысит 6 м/с. А вот к вечеру возрастет вероятность дождя. Но пройти он может лишь местами и будет кратковременным, говорят синоптики.

Видео: архив инстаграм