Во вторник в Петербурге впервые за лето будет жарко

Синоптики пообещали, что во вторник, 11 июля 2017 года, в Петербурге будет по-настоящему жарко впервые за это лето. Ожидается, что в городе температура поднимется до +26 градусов. Осадков при этом не обещали.
По информации Гидрометцентра, столбик термометра поднимется до +26 градусов по Цельсию, а по области до +27, что может сделать 11 июля одним из самых жарких дней нынешнего лета в Петербурге.
Ветер сегодня будет слабым, его скорость не превысит 6 м/с. А вот к вечеру возрастет вероятность дождя. Но пройти он может лишь местами и будет кратковременным, говорят синоптики.
Видео: архив инстаграм