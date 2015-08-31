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Во время ремонтных работ у ТРК "Вояж" была обнаружена боевая граната

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Сегодня днём, 24 декабря в социальных сетях появилось сообщение о том, что во время ремонта тротуара возле торгового центра "Вояж" была обнаружена боевая граната времён Великой отечественной войны

Как уверяют свидетели, осколочная граната был обнаружена сегодня около 13 часов у ТРК "Вояж" по адресу: проспект Энгельса, дом 124. Опасную для жизни находку сделали сотрудники ремонтной бригады, которые чинили близлежащий тротуар.
 
 
Но поскольку боевой заряд находился в земле,  никто к нему не подходил, а место инцидента оцепили сотрудники правоохранительных органов, эвакуация не проводилась. Прибывшие на место происшествия сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии  извлекли гранату из земли, а после — вывезли его для последующего уничтожения.
 


Видео: Piter.TV
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 

Теги: боевая граната , ремонт тротуара , трк вояж
Категории: Новости СПб Происшествия

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