Бойца Росгвардии ударили ножом в спину во время митинга на Марсовом поле

Сотрудник Росгвардии получид ножевое ранение в спину, во время работы на несанкционированном антикоррупционном митинге в Петербурге. Как рассказал заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов журналистам, неизвестный ударил бойца холодным оружием в спину.
Мельников назвал инцидент провокацией. По его словам, травмирование произошло. Когда бойцы ОМОНа выстраивали жесткую линию блокирования, чтобы избежать давки.
Бойцу Росгвардии удалось избежать серьезный повреждений из-за средств защиты. Почему об этом случаи сообщили только четыре дня спустя, пока не известно. О том, есть ли подозреваемые в этом деле Мельников не рассказал.
На следующий день после протестных акций стало известно, что во время задержания одному из бойцов Росгвардии повредили зуб. Накануне стало известно, что в рамках расследования задержали несовершеннолетнего. Piter.tv передавал, что в "Молодежном Яблоке" прокомментировали задержание активиста, выбившего зуб полицейскому.
Эй Вы Клоуны ****** хватить из себя жертв строить!
красава кто ударил валить их надо.....
И название важное придумали Боец Росгвардии... важнее некуда... кто они такие?
Бойцы Росгвардии как жандармы стали. Кв получают, зп больше чем педагоги и врачи. Деньги им заплатят, мне кажется, что убивать людей пойдут