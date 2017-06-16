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Бойца Росгвардии ударили ножом в спину во время митинга на Марсовом поле

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Заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что во время несанкционированной акции протеста на Марсовом поле в Петербурге неизвестный ударил ножом сотрудника ведомства.

Сотрудник Росгвардии получид ножевое ранение в спину, во время работы на несанкционированном антикоррупционном митинге в Петербурге. Как рассказал заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов журналистам, неизвестный ударил бойца холодным оружием в спину.

Мельников назвал инцидент провокацией. По его словам, травмирование произошло. Когда бойцы ОМОНа выстраивали жесткую линию блокирования, чтобы избежать давки.

Бойцу Росгвардии удалось избежать серьезный повреждений из-за средств защиты. Почему об этом случаи сообщили только четыре дня спустя, пока не известно. О том, есть ли подозреваемые в этом деле Мельников не рассказал.

На следующий день после протестных акций стало известно, что во время задержания одному из бойцов Росгвардии повредили зуб. Накануне стало известно, что в рамках расследования задержали несовершеннолетнего. Piter.tv передавал, что в "Молодежном Яблоке" прокомментировали задержание активиста, выбившего зуб полицейскому.

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Теги: антикоррупционный митинг спб , митинг на марсовом поле , новостис пб , происшествия спб , росгвардия
Категории: Новости СПб

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    Сегодня
    13:37
    Roller Road Ответить

    Эй Вы Клоуны ****** хватить из себя жертв строить!

    Сегодня
    13:30
    Ложкин Сергей Ответить

    красава кто ударил валить их надо.....

    Сегодня
    13:25
    Риина Рина Ответить

    И название важное придумали Боец Росгвардии... важнее некуда... кто они такие?

    Сегодня
    13:24
    Риина Рина Ответить

    Бойцы Росгвардии как жандармы стали. Кв получают, зп больше чем педагоги и врачи. Деньги им заплатят, мне кажется, что убивать людей пойдут

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