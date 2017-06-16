Бойца Росгвардии ударили ножом в спину во время митинга на Марсовом поле

Заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что во время несанкционированной акции протеста на Марсовом поле в Петербурге неизвестный ударил ножом сотрудника ведомства.

Сотрудник Росгвардии получид ножевое ранение в спину, во время работы на несанкционированном антикоррупционном митинге в Петербурге. Как рассказал заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов журналистам, неизвестный ударил бойца холодным оружием в спину.

Мельников назвал инцидент провокацией. По его словам, травмирование произошло. Когда бойцы ОМОНа выстраивали жесткую линию блокирования, чтобы избежать давки.

Бойцу Росгвардии удалось избежать серьезный повреждений из-за средств защиты. Почему об этом случаи сообщили только четыре дня спустя, пока не известно. О том, есть ли подозреваемые в этом деле Мельников не рассказал.

На следующий день после протестных акций стало известно, что во время задержания одному из бойцов Росгвардии повредили зуб. Накануне стало известно, что в рамках расследования задержали несовершеннолетнего. Piter.tv передавал, что в "Молодежном Яблоке" прокомментировали задержание активиста, выбившего зуб полицейскому.