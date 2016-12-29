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Во время новогодних праздников приставы будут поджидать должников в Пулково

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В аэропорту открывается мобильный пункт ССП, где путешественники смогут оперативно оплатить долги и выехать из страны

Пункт службы судебных приставов открывается при поддержке «Воздушных ворот Северной столицы». До 8 января станция приставов будет работать в зале регистрации централизованного пассажирского терминала в помещении 3064. Ежедневно  россияне, которые собираются в путешествие, смогут проконсультироваться у приставов, проверить наличие долга и оперативно оплатить его, чтобы беспрепятственно выехать за границу.  В рамках консультации приставы расскажут, какие последствия ждут должников, а также через какой срок при отказе оплатить долг граждан вносят в стоп-лист на выезд из страны. Кроме того, россияне смогут узнать,  через какой срок после оплаты  долга гражданин может выехать из России.

В  2016 году в списке граждан, которые не оплатили задолженность своевременно,  оказались около 28 тысяч петербуржцев, из них более 13 тысяч не оплатили долги  по алиментам.
Видео: Piter.tv
 
Теги: аэропорт , долг , петербург , приставы , пулково
Категории: Новости СПб

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