Во время новогодних праздников приставы будут поджидать должников в Пулково

В аэропорту открывается мобильный пункт ССП, где путешественники смогут оперативно оплатить долги и выехать из страны

Пункт службы судебных приставов открывается при поддержке «Воздушных ворот Северной столицы». До 8 января станция приставов будет работать в зале регистрации централизованного пассажирского терминала в помещении 3064. Ежедневно россияне, которые собираются в путешествие, смогут проконсультироваться у приставов, проверить наличие долга и оперативно оплатить его, чтобы беспрепятственно выехать за границу. В рамках консультации приставы расскажут, какие последствия ждут должников, а также через какой срок при отказе оплатить долг граждан вносят в стоп-лист на выезд из страны. Кроме того, россияне смогут узнать, через какой срок после оплаты долга гражданин может выехать из России.

В 2016 году в списке граждан, которые не оплатили задолженность своевременно, оказались около 28 тысяч петербуржцев, из них более 13 тысяч не оплатили долги по алиментам.

Видео: Piter.tv